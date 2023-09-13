У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра

Поклонники сериала «Универ» отлично знают, что отцом одного из главных героев был олигарх Сильвестр Андреевич. Мужчина в одиночку воспитывал сына Сашу, который отказался от семейного бизнеса и решил стать астрономом. Но в одной из серий появилась и мать героя, хотя ее запомнили далеко не все.

Роль бывшей жены бизнесмена исполнила актриса Елена Бирюкова, известная по главной роли в другом ситкоме, «Саша + Маша». По сюжету женщина вернулась, чтобы наладить отношения с сыном, но сделать этого так и не смогла. Поэтому в дальнейших сериях она не появлялась.

Несмотря на столь непродолжительное появление, актриса смогла сделать роль яркой. Рыжеволосая красавица в безвкусном наряде с пайетками совершенно не смотрелась в кадре с импозантным миллионером. Неудивительно, что в дальнейшем от этой героини создатели шоу отказались.