У самых богатых близняшек США есть сестра: не поверите, когда узнаете, о ком речь

Имена Мэри-Кейт и Эшли Олсен известны многим. Сестры-близняшки дебютировали в кино, когда были совсем маленькими, и быстро обрели всемирную популярность. Но мало кто знает, что у звезд ромкомов есть сестра, которой также не приходится жаловаться на недостаток поклонников.

Элизабет Олсен росла в тени своих знаменитых родственниц и подумать не могла, что когда-то станет звездой экрана. Слава пришла к ней после съемок в фильмах Marvel. А самая яркая роль красотки — Алая Ведьма или Ванда Максимофф.

Любопытно, что время расставило все на свои места. Сегодня самые богатые близняшки США больше не снимаются. Зато фильмография их сестры продолжает пополняться новыми проектами. Поначалу Элизабет всерьез думала о том, чтобы взять себе другую фамилию — отношение к ней в мире кино было предвзятым. Но до крайних мер дело не дошло, и актриса благодаря таланту, а не родственным связям смогла занять свое место под солнцем.