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Киноафиша Статьи У самой сердце еле выдержало: Пугачева места себе не находит из-за Николаева

У самой сердце еле выдержало: Пугачева места себе не находит из-за Николаева

26 сентября 2023 12:20
У самой сердце еле выдержало: Пугачева места себе не находит из-за Николаева

Артистке нужно поберечь себя.

Игорь Николаев всех перепугал своей госпитализацией. Врачи обнаружили у композитора серьезные проблемы с сердцем. Звезде уже провели операцию — коронарное шунтирование. На данный момент, к счастью, с певцом все хорошо и он даже планирует возвращаться к работе.

Стало известно, как к случившемуся отнеслась Алла Пугачева. Композитор всегда был дружен со звездой. Один из источников в ее окружении рассказал изданию «Московский комсомолец», что Примадонна не находила себе места. Знаменитость так переживала, что сама чуть не слегла вслед за коллегой.

«У нее у самой состояние сердца не идеальное», — подметил инсайдер, уточнив, что пока матери Кристины Орбакайте помощь медиков не требуется.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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