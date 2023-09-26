У самой сердце еле выдержало: Пугачева места себе не находит из-за Николаева
Артистке нужно поберечь себя.
Игорь Николаев всех перепугал своей госпитализацией. Врачи обнаружили у композитора серьезные проблемы с сердцем. Звезде уже провели операцию — коронарное шунтирование. На данный момент, к счастью, с певцом все хорошо и он даже планирует возвращаться к работе.
Стало известно, как к случившемуся отнеслась Алла Пугачева. Композитор всегда был дружен со звездой. Один из источников в ее окружении рассказал изданию «Московский комсомолец», что Примадонна не находила себе места. Знаменитость так переживала, что сама чуть не слегла вслед за коллегой.
«У нее у самой состояние сердца не идеальное», — подметил инсайдер, уточнив, что пока матери Кристины Орбакайте помощь медиков не требуется.
Фото: Legion-Media