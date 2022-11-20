У самой рыльце в пушку: с принцессы Дианы сорвали маску жертвы поколения

Принц Чарльз никогда не любил принцессу Уэльскую Диану. Юную и невинную Диану выбрали в качестве невесты принца, чтобы отвадить его от замужней женщины Камиллы. Но брак Дианы и Чарльза не принес счастья обоим супругам.

Диана мучилась от измен мужа, страдала булимией и послеродовой депрессией – ей было не у кого искать поддержки и опоры.

Терпению принцессы пришел конец в 1986 году: Диана нашла утешение в объятьях инструктора по верховой езде Джеймса Хьюитта.

Некоторые даже подозревали, что Хьюитт стал настоящим отцом младшего сына Дианы Гарри. Также ходили слухи о романе принцессы со старым другом Джеймсом Гилби.

В 90-е брак окончательно развалился – и в 1996-м Диана наконец стала наслаждаться статусом свободной женщины. Но счастье королевы людских сердец длилось недолго – спустя год Диана погибла в страшной аварии в парижском тоннеле.