У самого красивого актера России есть сестра двойник: затмевает даже моделей

Красавчиков в российском кино много, но Александр Петров такой один. Все могло быть иначе, если бы у него родился брат, а не сестра, которую он довольно долго скрывал от поклонников.

Родственницу знаменитости зовут Екатерина. Она на шесть лет старше актера и ведет непубличный образ жизни. Однажды мечта миллионов опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с родственницей, и народ ахнул.

Девушка выглядит как двойник Петрова, разве что женского пола. Те же глаза, та же лучезарная улыбка и светлый цвет волос. В подписи к редкому кадру секс-символ признался: он не перестает удивляться тому, что одна кровь течет в жилах двух, казалось бы, совершенно разных людей.

В отличие от звезды, его сестра уже успела обзавестись детьми. Красавица, которая затмит своими внешними данными любую модель, воспитывает дочь. К слову, белокурая малышка растет копией своего дяди-сердцееда.