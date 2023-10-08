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У россиянок упадет челюсть при виде молодого Серебрякова: похитил не одно женское сердце

8 октября 2023 19:30
У россиянок упадет челюсть при виде молодого Серебрякова: похитил не одно женское сердце

Из секс-символа — в вечного пьяницу.

Алексей Серебряков часто снимается в социальных драмах, исполняя роли сложных, обиженных судьбой личностей. Нередко его герои пьют и ведут маргинальный образ жизни. Однако в молодости у артиста было совершенно другое амплуа. В Серебрякова из 90-х трудно не влюбиться.

Высокий блондин с выразительными чертами лица и точеной фигурой — это все про него. Актер начал сниматься еще с детства и буквально рос на глазах у зрителей. Нескладный подросток из «Вечного зова», вскоре он перевоплотился в красавца-каратиста по кличке Малыш в картине «Фанат».

Долгие годы Алексей Серебряков играл обаятельных бандитов, военных, полицейских и даже истребителей вампиров.

Пусть яркая внешность секс-символа со временем померкла, зато таланта у Серебрякова только прибавилось — неудивительно, что актер до сих пор востребован у режиссеров.

У россиянок упадет челюсть при виде молодого Серебрякова: похитил не одно женское сердце
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Фанат» (1989)
Алла Новикова
Алла Новикова
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