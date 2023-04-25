У россиян глаза на лоб полезут: вот кто должен был сыграть культовую Хюррем-султан (фото)

Это была бы совсем другая героиня.

Роль Хюррем-султан в сериале «Великолепный век» прославила Мерьем Узерли на весь мир. Сегодня поклонникам телехита трудно представить на ее месте другую актрису, а ведь изначально создатели хотели позвать в проект Фахрие Эвджен.

Артистка известна по сериалу «Королек — птичка певчая», который вышел в 2013 году. Фахрие сыграла здесь главную роль, после чего стала всенародной любимицей. Она могла сыграть Хюррем-султан, однако режиссер отдал предпочтение Мерьем Узерли, которая на тот момент едва владела турецким языком.

Актриса жила в Германии, но ради съемок в «Великолепном веке» она тут же вернулась на историческую родину. Создатели сериала не пожалели, что выбрали именно Узерли. Ее европейская внешность идеально подошла для образа героини, у которой было славянское происхождение.

А вот жгучей брюнетке Фахрие не было суждено стать экранной Хюррем-султан. Можно только догадываться, какая бы героиня получилась в ее исполнении. Но ее звездный час был еще впереди. Сериал «Королек — птичка певчая» принес красавице Эвджен не только всенародную славу, но и личное счастье. Она вышла замуж за своего коллегу по съемкам Бурака Озчивита. Сегодня пара воспитывает уже двоих сыновей.