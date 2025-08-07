Меню
У реальной Хюррем был еще один ребенок, но о нем молчат в «Великолепном веке»: куда исчез шестой наследник султана

7 августа 2025 11:21
У сценаристов были причины утаить правду.

В сериале «Великолепный век» много драмы, интриг и слез, которых хватает на целую империю. Не секрет, что создатели вдохновлялись реальной историей. Вот что странно — у Хюррем-султан в реальности было шестеро детей, а на экране их почему-то только пятеро.

Где же пропал шестой малыш, шехзаде Абдулла? Видимо, сценаристы решили, что ребенок с трагичной судьбой — это слишком даже для самых стойких зрителей.

Куда исчез наследник султана

Если заглянуть в историю, первым ребенком Хюррем и султана Сулеймана стал шехзаде Мехмед (1521 год), потом — дочь Михримах (1522), а уже в 1523 году родился Абдулла, которого нет в сериале. После Абдуллы родились еще трое: Селим, Баязид и самый младший Джихангир.

Почему же Абдуллу не показали? Дело в том, что мальчик прожил всего пару лет, и на этом его след в истории и заканчивается. Вводить дополнительного персонажа с практичеки нулевой сюжетной линией — не самая лучшая идея с точки зрения драматургии и затрат на производство.

К тому же в сериале и так хватает горя — дворцовые интриги, измены, подозрения, покушения... Наверное, создатели решили не перегружать зрителей еще одной трагичной историей про малыша, которого ждал короткий и тяжелый путь.

С другой стороны, историю можно было закрутить в иное русло, взяв за основу теории. Например, некоторые считают, что у Хюррем была не простая беременность — Михримах и Абдулла могли быть близнецами — ну, классика османских загадок и мифов. Но как бы восприняли такой ход фанаты, которые болеют за реалистичность? Большой вопрос.

Так что шехзаде Абдулла остался в тени, как одна из тех историй, о которых не любят говорить вслух. Именно эти пропущенные страницы иногда делают историю Хюррем султан еще более загадочной и интересной для обсуждений.

Ранее мы писали: Хюррем-султан перед смертью слезно умоляла лишь о двух вещах: одну из них так и не исполнили из-за «предательства» Селима

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
