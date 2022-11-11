У разбитого корыта: роковая ошибка дорого стоила генералу из «Гусарской баллады»

Геннадий Юдин прославился на всю страну десятками ярких ролей. Поклонницы осыпали артиста письмами, однако ему так и не удалось создать полноценную семью.

Дело в том, что звезда «Гусарской баллады» был на протяжении всей жизни очень привязан к своей матери Александре Андреевне. Он считал ее самым близким человеком и советовался по любому вопросу. В том числе артист обсуждал с ней и своих избранниц.

Александра Андреева же не была в восторге от женщин, которых ее сын приводит в дом. Сначала она начала войну против первой супруги актера Эльзы Леждей, а после была против его отношений со Светланой Швайко, из-за чего этот роман тоже закончился разводом.

В итоге Юдин остался совершенно один. Последние годы жизни он находился лишь в обществе матери, а в 1983 году она умерла. С того времени артист начал злоупотреблять алкоголем и спустя шесть лет ушел из жизни.