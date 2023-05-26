У Раневской было особое мнение о русских: эта цитата изменит ваше отношение к актрисе

Фаину Раневскую можно назвать гордостью нации. Она стала одной из величайших актрис советского кино, но при жизни чувствовала себя никому не нужной и чужой.

Знаменитость не могла ответить взаимностью на любовь своих соотечественников и оставалась одиночкой не без причины. Артистка не раз говорила, что ей чужды те нравы, которые царят в обществе. О русских людях у звезды фильма «Подкидыш» было особое мнение. Актриса честно поделилась им с широкой общественностью и не побоялась, что тем самым отвернет от себя даже преданных поклонников.

Раневская признавала, что русский народ сам по себе «даровитый, добрый и совестливый», но в обыденной жизни этого не видно.