У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров

Алла Пугачева пережила немало, но всегда старалась «держать лицо», скрывая от публики самые тяжелые переживания. Страшный период своей жизни звезда пережила в одиночестве. Киркоров рассказал, что певице пришлось оплакивать потерю сына.

В шоу «Основано на реальных событиях» гостями стали родные и близкие исполнительницы, в том числе ее бывший свекр Бедрос Киркоров. Именно он поведал публике секрет Примадонны. В браке с его сыном Филиппом артистка ждала ребенка, но потеряла его во время беременности.

Пугачева и Киркоров долго не могли завести ребенка, а врачи уже успели поставить ей диагноз «бесплодие». Когда чудо все-таки произошло, вся семья с нетерпением ждала прибавления. У артистов должен был родиться сын, но Алла Борисовна потеряла ребенка. После этого певица уехала в Швейцарию и долгое время оплакивала свое горе в одиночестве. Бедрос Филиппович сообщил, что если бы все закончилось иначе, у Филиппа и Аллы родился бы мальчик.