У пингвина нет цели, только путь на смерть: над 2 мультами про этих животных плакал весь СССР – над этим фильмом теперь рыдает весь мир

25 января 2026 18:36
Тем удивительнее, что картина в свое время так и не стала популярной.

В СССР было два гарантированных способа разрыдаться из-за пингвинов. Первый – «Пингвины» 1968 года, где птице подменяют яйцо камнем, и она в итоге гибнет. Второй – «Приключения пингвиненка Лоло», где после всех опасностей браконьеры убивают отца Лоло. Эти истории трогали до слез, но были вымыслом, в отличие от пингвина-нигилиста из документалки Вернера Херцога.

Во «Встречах на краю света» есть эпизод, который в последние дни разлетелся по сети. Десятки тысяч лайков, сотни «я плачу за интернет, чтобы рыдать?» в комментариях и один пингвин, который внезапно выходит из строя.

Пока стая идет к океану, он разворачивается и уходит вглубь Антарктиды – к горам, на десятки километров, туда, где нет еды и нет шансов вернуться. Его пытались развернуть. Он все равно пошел обратно. На смерть.

Ученые в ленте объясняют это сбоем навигации, болезнью или стрессом. Херцог добавляет метафизики, называя птицу «нигилистом».

Но интернет-пользователи видят в этом глубокую метафору: пингвин, отказавшийся от инстинкта и стаи, выбирает собственный, пусть и смертельный, путь.

«Что-то щёлкнуло в мозгу. Может, он понял тщету и бессмысленность всего сущего», – пишут в соцсетях.

Самое страшное в этой сцене – ее тишина и необратимость. Никакой музыки, никакой манипуляции, только маленькая черная точка, уходящая в белую бесконечность.

После советских мультфильмов кажется, что хуже уже не будет. А потом ты смотришь, как настоящий пингвин идет умирать, и понимаешь – будет.

Фото: Кадр из мультфильма «Пингвины» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
