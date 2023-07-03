У Петрова есть сестра-двойник: не сумеете найти даже 10 отличий (фото)

Александр Петров долгое время скрывал от фанатов, что у него есть родная сестра. Екатерина старше знаменитого брата на шесть лет, но это не мешает им поддерживать теплые отношения.

Когда артист решил наконец представить родственницу поклонникам, то наделал немало шума. В социальных сетях звезда «Полицейского с Рублевки» обнародовал совместное фото с Екатериной, которое лишило подписчиков дара речи.

Интернет-пользователи смогли узнать, как выглядел бы Петров, родись он женщиной. Делов том, что сестра знаменитости выглядит как его двойник. Поклонники обратили внимание, что у нее тот же голубой цвет и разрез глаз, что и у популярного актера.

В отличие от брата, Екатерина — человек непубличный. Известно, что она воспитывает дочь. Раньше фотографии малышки часто появлялись в блоге Петрова, и поклонницы полагали, что это его наследница. Меж тем актер брать пример с сестры и обзаводиться детьми не спешит.