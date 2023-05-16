У Петросяна есть дочь, о которой почти никто не знает: вот как она выглядит

Евгений Петросян счастливо женат на Татьяне Брухуновой, вместе с которой воспитывает трехлетнего сына Вагана. Но это не единственный наследник прославленного юмориста.

Предыдущие три экс-супруги телеведущего, в том числе и Елена Степаненко, с которой он прожил более 30 лет, детей ему так и не подарили. А вот в первом браке у Петросяна родилась дочь — Викторина.

О существовании звездной наследницы почти никто не знает. Между тем в этом году она отметит свой 55-летний юбилей. Прежде Петросян души не чаял в своей единственной дочери. Когда та была маленькой, ее мать и возлюбленная артиста погибла в ДТП. После этого Петросян взял все заботы о малышке на себя и часто брал ее с собой на гастроли.

Правда, артисткой Викторина так и не стала. Ранее она занималась организацией выставок в Москве, а после замужества перебралась в Нью-Йорк, где живет по сей день. Звездная наследница вырастила двоих сыновей и уже стала бабушкой. Общение с отцом она не поддерживает.

Викторина болезненно отреагировала на новость о связи папы с молодой помощницей. Она встала на сторону брошенной Степаненко и не пожелала увидеть своего малолетнего брата.