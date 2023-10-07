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У песни «Постой, паровоз» был четвертый куплет: цензоры были в ужасе, услышав строки

7 октября 2023 06:45
У песни «Постой, паровоз» был четвертый куплет: цензоры были в ужасе, услышав строки

Зрители остались без эффектного окончания песни.

Советская цензура отличалась строгостью. Во времена СССР власти тщательно следили за моральным обликом граждан и старались не допускать появления на экране эпизодов, развращающих народ или сеющих в головах сомнения о величии строя. Чиновники не щадили и выдающиеся работы Леонида Гайдая.

Культовый режиссер отличался смелым подходом и творческими экспериментами, но далеко не все из них готовы были принять цензоры. В картине «Самогонщики» пришлось полностью переписать звучащую в кинофильме песню, а из киноленты «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» пришлось вырезать целый куплет из композиции «Постой, паровоз».

Хит в исполнении Юрия Никулина сократили из-за сцены, описывающей побег из тюрьмы. Лирический герой композиции рассказывает, как подпилит решетки и при лунном свете отправится на волю. Увы, зрители так и не услышали этих строк.

Фото: Кадр из фильма «Фильм Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Алла Новикова
Алла Новикова
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