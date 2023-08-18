У Павлиашвили есть тайная дочь: звезда «Блестящих» родила и скрывает от всех

Сосо Павлиашвили известен не только своим творчеством, но и многочисленными романами. Любвеобильность артиста стала поводом для разных сплетен и слухов, а пресса писала о десятках «тайных» детей ловеласа. Впрочем, о наличии одной «секретной» дочери Павлиашвили рассказал сам.

Речь идет не о кровном ребенке Сосо, а о его крестнице Амелии. Девочка является старшей дочерью артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Экс-солистка «Блестящих» впервые стала мамой осенью 2017 года. Крестным отцом девочки стал близкий друг звездного семейства Сосо Павлиашвили. Об этом артист рассказал на передаче «Судьба человека».

А вот сама Юлия предпочитает скрывать информацию о своей дочери. К огорчению поклонников, она даже не выкладывает ее снимки на всеобщее обозрение.

Недавно Ковальчук и Чумаков стали родителями во второй раз: теперь в их семье появилась дочка Алисия. Свою беременность Юлия скрывала от поклонников до последнего. По словам певицы, она не любит вторжение в свою личную жизнь.