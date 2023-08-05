«У папы точно нет шансов»: дочь отличилась в присутствии Костомарова

Роман Костомаров во всю наслаждается свободой после выписки из больницы и старается все свободное время проводить со своими близкими. Фигурист не раз заявлял, что жена Оксана и двое детей — его спасители, ради которых он боролся за жизнь все эти месяцы.

На этот раз Костомаров отправился на тренировку по теннису вместе с одиннадцатилетней дочерью Анастасией. Видео с тренировки Роман поделился в своем канале. Девочка отбивала все удары и демонстрировала высокое для своих лет мастерство. В конце видео Костомаров показал себя, скорчив грустную мину.

«У папы нет шансов», — прокомментировал происходящее он.

Подписчики отреагировали на новое видео очень позитивно. Им понравилась не только игра Анастасии, но и чувство юмора Костомарова. После длительной болезни ему приходится заново учиться ходить, а впереди — установка протезов рук. Но Роман относится ко всему позитивно и даже шутит про свое состояние.