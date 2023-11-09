У окружающих вянут уши, когда вы говорите эти фразы: ошибался каждый

Речь человека способна сказать о нем даже больше, чем одежда, поэтому относиться к ней стоит бережно и внимательно. В русском языке появляется все больше слов-паразитов и выражений, использование которых точно никого не красит.

К таковым можно отнести, например, фразу «прощу прощения». Часто она употребляется для того, чтобы обратить на себя внимание собеседника. Однако смысл выражения подразумевает, что тот, кто его говорит, в чем-то виноват. Поэтому, если вы не хотите извиниться за свое поведение, то лучше от него отказаться. Заменить можно более логичным «хочу уточнить» или «подскажите, пожалуйста».

Также не стоит использовать в своем лексиконе слово «ага». Оно создает впечатление, будто человек не слишком заинтересован в разговоре. Лучше заменить его на «да» или «конечно».

Самыми распространенными паразитами в речи стали «как бы» и «это самое». Не всегда говорящему легко выразить свою мысль. Чтобы выиграть время, многие вставляют их в разговор, выдавая тем самым свою растерянность.

К числу слов, от которых у собеседников вянут уши, относятся также «пардон», «сорри» или «упс». Эти иностранные заимствования распространены среди молодежи. Использовать их все же не стоит, поскольку они свидетельствуют о языковой распущенности.