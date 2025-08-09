У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)

Когда мы говорим «Танос», в голове сразу всплывает образ лысого гиганта с Перчаткой бесконечности и планом на истребление половины вселенной. Но в 2025-м появился ещё один — не с камнями, а разноцветными пилюлями, спрятанными в крестике и еще более непредсказуемым оружием: человеческой психикой.

Второй сезон «Игры в кальмара» доказал, что баланс во вселенной можно искать по-разному.

Один Танос холодно рассчитывает каждое действие, верит в математическую справедливость и готов стереть половину мира ради идеи о выживании. Другой — с улыбкой, от которой мороз по коже, играет в свою игру внутри бесчеловечного испытания, убивает людей и заставляет зрителя одновременно восхищаться и бояться.

В реальности мы редко встречаем людей, похожих на них. Но что, если внутри вас живёт именно такой персонаж? Кто вы — философ-тиран из Marvel или харизматичный авантюрист, жаждущий игры и денег?

Наш тест из пяти вопросов поможет узнать правду. Вам придётся выбрать, как вы действуете в кризисных ситуациях, чем жертвуете ради цели, и какой финал для вас важнее — победа любой ценой или игра ради самой игры.

