У одних – яичница, у других – макароны: вспомните 5 фильмов СССР по завтраку героев (тест)

В советских фильмах можно увидеть самую разную еду: от простых бутербродов с чаем до праздничных салатов. Особенно запоминаются сцены завтраков – кто-то торопливо ест яичницу перед работой, кто-то наслаждается горячей булочкой, а кто-то и вовсе ест макароны.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти вкусные сцены. Попробуйте угадать фильм по завтраку – это весело и не так просто, как кажется!

Если наберете 5/5, вы точно преданный зритель. Ну что, готовы себя проверить? Тогда желаем удачи!

