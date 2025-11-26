У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

Меню
26 ноября 2025 17:09
История веселая и трогательная — как полагается новогодней комедии.

Маколей Калкин, чье имя навсегда стало связано с образом восьмилетнего Кевина Маккалистера, снова подогрел интерес к самой новогодней франшизе планеты. Во время тура «Ностальгический вечер с Маколеем Калкиным» актер признался, что не только не против вернуться в «Один дома», но и придумал собственный вариант идеального сиквела.

Причем история у него получилась одновременно и смешной, и неожиданно трогательной. Такой скивел и правда хотелось бы увидеть.

Теперь без грабителей

В новой версии взрослый Кевин оказывается по другую сторону своих легендарных ловушек. Калкин рассказал, что его герой мог бы быть одиноким родителем — либо разведенным, либо вдовцом — который слишком много работает и слишком мало внимания уделяет сыну.

Ребенок обижается, запирает отца снаружи дома и расставляет внутри ловушки… уже для него. Получается легкая зеркальная пародия на оригинал, где Кевин сам превращается в «грабителя» из собственного детства.

Дом — это своего рода метафора наших отношений.

Калкин не хочет сниматься в перезапуске, в котором все построено только на ностальгии и гэгах. Фильм по ходу сюжета мог бы вырасти из комедии в теплое примирение, сохранив дух первых двух фильмов.

Это, конечно, самая интересная идея за последние годы вокруг франшизы, ведь после «Затерянного в Нью-Йорке» вышло еще четыре продолжения, и ни одно из них не приблизилось к популярности первых частей. Появление Калкина в роли Кевина спустя более чем 30 лет точно вызвало бы куда больший ажиотаж, чем предыдущие попытки.

Есть только одно «но»: Крис Коламбус, режиссер оригинальных двух фильмов, в 2025 году заявил, что возвращаться к «Один дома» ошибка.

Я думаю, что эту тему стоит оставить в покое.

Можно с уверенностью сказать одно: если когда-нибудь появится продолжение с взрослым Кевином, запутавшимся в ловушках собственного сына, интерес к франшизе вспыхнет с новой силой. И это может произойти без Криса Коламбуса.

Фото: Кадры из фильма «Один дома» (1990 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
