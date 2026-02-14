У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

12 февраля в прокат вышла «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Павел Прилучный примерил образ царя, Лиза Моряк сыграла его возлюбленную Аннушку, а компанию им составили Антон Богданов, Алексей Онежен и Ольга Тумайкина. Сюжет остался верен Пушкину: интриги сестер, поддельное письмо, бочка в море и долгий путь к воссоединению семьи.

У фильма уже есть первые зрительские оценки. На Кинопоиске картина держится на отметке 6,2 балла — триумфом назвать сложно. И если отбросить привычное раздражение от сказок, становится понятно, почему цифры такие противоречивые.

С визуальной точки зрения претензий почти нет. Бюджет чувствуется в каждом кадре: настоящее море, заснеженные леса до горизонта, массивные декорации вместо тесных павильонов. Костюмы и грим — отдельный восторг. Платья, кафтаны, локоны царицы и усы Салтана выглядят роскошно и в духе времени.

Проблемы начинается там, где заканчивается картинка. Их две.

Сценарист Алексей Гравицкий вместе с Андреасяном снова пошли по пути, уже опробованному в «Онегине»: пушкинские стихи разбавили прозой собственного сочинения. Итог режет слух. «Принц» вместо царевича, каламбуры уровня «откуда? — от страхолюда» и другие сомнительные шутки.

Актерская игра осталась где-то за слоем грима. Лиза Моряк убедительна только в сценах кротости, Алексей Онежен эмоционально не меняется на протяжении всего хронометража, и даже Павел Прилучный, при всем старании, проигрывает Антону Богданову — его Иван получился едва ли не единственным живым персонажем.

И все же в этом фильме что-то есть. Он несовершенный, местами нелепый, но безусловно красивый. Кто-то назовет это провалом, кто-то — новым словом в экранизациях Пушкина. А кто-то просто придет в кино, увидит море и бочку, вспомнит детство и, может быть, даже откроет книжку.