Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

14 февраля 2026 07:58
У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

Зрители не могут договориться, удалась ли новая версия.

12 февраля в прокат вышла «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна. Павел Прилучный примерил образ царя, Лиза Моряк сыграла его возлюбленную Аннушку, а компанию им составили Антон Богданов, Алексей Онежен и Ольга Тумайкина. Сюжет остался верен Пушкину: интриги сестер, поддельное письмо, бочка в море и долгий путь к воссоединению семьи.

У фильма уже есть первые зрительские оценки. На Кинопоиске картина держится на отметке 6,2 балла — триумфом назвать сложно. И если отбросить привычное раздражение от сказок, становится понятно, почему цифры такие противоречивые.

С визуальной точки зрения претензий почти нет. Бюджет чувствуется в каждом кадре: настоящее море, заснеженные леса до горизонта, массивные декорации вместо тесных павильонов. Костюмы и грим — отдельный восторг. Платья, кафтаны, локоны царицы и усы Салтана выглядят роскошно и в духе времени.

Проблемы начинается там, где заканчивается картинка. Их две.

У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

Сценарист Алексей Гравицкий вместе с Андреасяном снова пошли по пути, уже опробованному в «Онегине»: пушкинские стихи разбавили прозой собственного сочинения. Итог режет слух. «Принц» вместо царевича, каламбуры уровня «откуда? — от страхолюда» и другие сомнительные шутки.

Актерская игра осталась где-то за слоем грима. Лиза Моряк убедительна только в сценах кротости, Алексей Онежен эмоционально не меняется на протяжении всего хронометража, и даже Павел Прилучный, при всем старании, проигрывает Антону Богданову — его Иван получился едва ли не единственным живым персонажем.

И все же в этом фильме что-то есть. Он несовершенный, местами нелепый, но безусловно красивый. Кто-то назовет это провалом, кто-то — новым словом в экранизациях Пушкина. А кто-то просто придет в кино, увидит море и бочку, вспомнит детство и, может быть, даже откроет книжку.

Фото: Кадры из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Читать дальше 22 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел «Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел Читать дальше 22 февраля 2026
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина «С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина Читать дальше 21 февраля 2026
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Читать дальше 19 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше