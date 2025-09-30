У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет

В России готовят громкую премьеру — исторический детектив «Околоточный» с Александром Устюговым в роли полицейского конца XIX века. И как мы выяснили почти что случайно, у этого проекта есть зеркальный «брат» за океаном — канадский сериал «Расследования Мердока» (Murdoch Mysteries).

Если российский проект только готовится к выходу, то его канадский аналог является настоящим телевизионным долгожителем: он успешно идет с 2008 года и уже добрался до 19-го сезона, оставаясь при этом малоизвестным для широкой российской аудитории.

Параллели через столетие: сыщики, аристократы и научный прогресс

Сходство между проектами поистине удивительно. Действие «Околоточного» переносит зрителей в конец XIX века, в провинциальный город, где происходит чудовищное убийство семьи Охапкиных.

Расследование ведет бывший военный, околоточный надзиратель Иван Хватов (Устюгов). Его путь пересекается с графиней Ольгой (Марина Александрова) — умной и решительной аристократкой, которая начинает собственное расследование, чтобы защитить брата.

Канадский сериал предлагает практически ту же формулу, только в декорациях Торонто 1890-х годов. Детектив Уильям Мердок, как и Хватов, — представитель закона, опережающий свое время.

Он использует новаторские для той эпохи методы: дактилоскопию, составление фотороботов, прототипы детектора лжи и эксперименты с электричеством.

Его верной союзницей и аналогом графини Ольги выступает доктор Джулия Огден — блестящий судмедэксперт, олицетворяющий новый тип независимой и образованной женщины.

Феномен долголетия «Мердока»: детектив с душой и юмором

Секрет успеха канадского сериала — в идеально выверенном балансе. Он избегает чрезмерного насилия и мрачного реализма, делая ставку на интеллектуальные загадки, атмосферность и легкую иронию.

Критики и зрители отмечают, что сюжеты здесь хоть и стандартны для жанра (убийства в закрытых комнатах, заговоры масонов, театральные интриги), но поданы с таким винтажным шармом и чистотой, что превращаются в изящное эстетство.

«Мердок» стал наглядным пособием по переходу общества в новую эпоху. На глазах у зрителей зарождается современный мир: появляются автомобили, телефоны, распространяется электричество, спорт превращается в шоу-бизнес.

Сериал ловко вплетает в нарратив реальных исторических личностей — Артура Конана Дойла, Николу Теслу, Томаса Эдисона, Гарри Гудини, что придает ему особый колорит и убедительность.

При этом авторам удается удержаться от откровенного стеба, оставив тонкую иронию, например, по поводу дегустации абсента или использования «запрещенки» как «чудесного лекарства».

Сможет ли «Околоточный» повторить успех?

Для России детективная костюмная драма такого формата остается редкостью. «Околоточный» — это шанс для НТВ доказать, что и в нашей стране умеют снимать стильные исторические расследования.

Да, у нас нет традиции длинных сериалов-марафонов в таких локациях на десятки сезонов, как у канадцев, но есть харизма Устюгова, известного по «Ментовским войнам», и опыт создателей «Мажора».

Ключевым станет вопрос тональности. Сможет ли российский проект, с его неизбежной хмуростью и социальным подтекстом, найти место для того самого легкого шарма и интеллектуальной игры, которые позволили «Мердоку» держаться на плаву 20 лет?

Если создателям «Околоточного» удастся выдержать баланс между мрачной интригой и камерной атмосферой, зрителей может ждать достойный конкурент западного «долгожителя».

Пока же «Мердок» уверенно продолжает свой путь, а нашему сериалу с Устюговым предстоит проверка первым сезоном. Уверены — пройдет на «отлично»!

