У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»

На презентации нового сезона Okko показали первые кадры и отрывок из сериала «Полураспад» — драмы о последствиях ядерных испытаний в годы перестройки.

Атмосфера у проекта тяжёлая, кадры выглядят тревожно и в духе «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

Тайны атомного взрыва

Сюжет переносит зрителей в поздние 80-е. Главная героиня, журналистка Надежда (Анна Михалкова), дочь легендарного репортёра, узнаёт о его смерти и возвращается на родину. На похоронах она замечает странную деталь: слишком много земляков её отца умерли молодыми.

Местные шепчутся о военных учениях с атомным взрывом в Тоцком, но официальные источники молчат. Надежда решает продолжить расследование отца и начинает бороться с системой, которая будет скрывать правду до последнего.

Сильный состав и громкие имена

В «Оппенгеймере» были Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Роберт Дауни-младший, в нашем ответе также появятся сливки кинообщества.

В актёрском ансамбле — Анна Михалкова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Стычкин, Мила Ершова, Ксения Трейстер, Марина Васильева, Иоанн Кочкин и другие. Режиссёр — Максим Свешников. Сценарий написал Олег Маловичко («Трасса»), что уже настраивает на серьёзный тон и проработку материала.

Почему ждут именно его

«Полураспад» выглядит как один из фаворитов конкурса «Новый сезон»: историческая драма, детективная интрига, семейная история и национальная травма в одном проекте. Okko явно сделал ставку на масштаб: визуально сериал ближе к большому кино — широкие планы, мрачная палитра, тревожная музыка.

Дата премьеры пока не названа, но после вчерашнего показа ясно одно: «Полураспад» обещает стать одной из самых громких российских драм сезона.

