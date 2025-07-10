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У «Ночи в музее» появится еще один сиквел, но фанатам оригинальной трилогии со Стиллером радоваться нечему от слова совсем

10 июля 2025 17:09
У «Ночи в музее» появится еще один сиквел, но фанатам оригинальной трилогии со Стиллером радоваться нечему от слова совсем

Все идет к тому, что четвертая часть станет худшей.

Древние экспонаты снова оживут под покровом тьмы: 20th Century Studios запускает новую часть «Ночи в музее», той самой — с живыми динозаврами, хулиганистыми миниатюрными римлянами и несчастным охранником, который просто хотел спокойно дежурить. Только вот фанатам классической трилогии с Беном Стиллером придётся сбавить ожидания.

Сценарий для «переосмысления» франшизы напишет Триппер Клэнси, автор шоу «Мне это не нравится», а продюсерское кресло займёт Шон Леви, снимавший оригинальные три части. На этом ностальгия заканчивается: сюжет обещает быть полностью самостоятельным, с новыми героями и новой историей. Так что да, никакого нам Ларри Дэйли.

Напомним, что «Ночь в музее» — это не банальная детская комедия с бегающими экспонатами, а одна из самых успешных семейных серий начала 2000-х. Первая часть вышла ещё в 2006-м и собрала больше полумиллиарда долларов по всему миру. За ней последовали два менее успешных сиквела, подаривших зрителям целый парад знаменитостей: от Робина Уильямса и Оуэна Уилсона до Эми Адамс и Хэнка Азарии.

У «Ночи в музее» появится еще один сиквел, но фанатам оригинальной трилогии со Стиллером радоваться нечему от слова совсем

Между тем новая версия рискует превратиться в ещё один «ремейк ради ремейка». Судя по описанию, в фильм не вернётся ни один из полюбившихся персонажей — Ларри Дэйли, Теодор Рузвельт и компания останутся на лавке запасных без шанса попасть в основу. Студия явно нацелена на новое поколение зрителей — но хватит ли у сценариста свежих идей, чтобы вдохнуть жизнь в старые экспонаты?

После приобретения Fox компанией Disney франшизу уже пытались перезапустить: в 2022 году вышел анимационный спин-офф «Новое восстание Камунра» — и он остался незамеченным. Так что Шону Леви и Клэнси придётся изрядно постараться, чтобы новая «Ночь в музее» не стала бессмысленным аттракционом, с которого сдули пыль ради денег.

Ранее мы писали: Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Ночь в музее»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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