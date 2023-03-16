У них один размер одежды: среди «худышек» Голливуда нашлась вторая Эшли Грэм (фото)

Эшли Грэм не может похвастаться стройной фигурой, благодаря которой и построила успешную карьеру. Пышнотелая красотка стала востребованной моделью pluz-size. Известно, что она носит 48-й размер одежды.

Между тем у знаменитости есть конкурентка, которая, напротив, считается пусть и аппетитной, но все же худышкой. В это сложно поверить, но певица Дженнифер Лопес тоже покупает вещи 48-го размера.

Удивительно еще и то, что у модели и исполнительницы есть большая разница в росте. Так, Грэм выше Лопес на целых 11 см. Остается только догадываться, почему же супруга Бена Аффлека выглядит гораздо более стройной, нежели Эшли.

К слову, в одном из интервью Лопес подчеркнула, что всегда была склонна к полноте. По этой причине знаменитость тщательно следит за своим весом, строго придерживаясь принципов правильного питания.