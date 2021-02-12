«У них был интим»: женатого Михаила Павлика из «Интернов» заподозрили в романе с чужой невестой

Михаил Павлик, известный по роли санитара Паши в сериале «Интерны», обвиняется в измене. Это не первый раз, когда актёра заподозрили в неверности своей супруге. Но ранее он сумел доказать, что был верным и честным по отношению к жене и тем более не заводил детей на стороне. Правда, ему пришлось для этого сделать ДНК-тест на отцовство. В итоге неприятная ситуация изрядно подпортила отношения Павлика с супругой.

Всё бы ничего, но история на этом не закончилась. Недавно в телепрограмму «На самом деле» пришла женщина по имени Анна Кравцова, которая заявила, что хочет защитить своего наследника — Романа. По её словам, невеста сына изменяет ему с Михаилом Павликом. Кравцова даже назвала девушку интриганкой и пообещала вывести её на чистую воду. «Это не тот человек, который должен быть рядом. Я однажды прихожу в квартиру и слышу странные голоса. Это голос не сына, но мужчины. Она вышла в этот момент и была в белье. Я обезумела, когда увидела актёра Михаила Павлика. У них интим был в этой ситуации», — отметила женщина.

Кравцова также добавила, что теперь невестка ждёт ребенка. Сама возлюбленная Романа, Кристина, также подтвердила факт своей беременности, правда, сданные анализы показали обратное, чем удивили девушку.

В результате сам Михаил Павлик, оказавшись на детекторе лжи, рассказал, что действительно флиртовал с Кристиной и даже целовался с ней.

В финале передачи выступил полиграфолог Роман Устюжанин. Он объявил, что Павлик не изменял жене, и интима с Кристиной у актёра не было. Тем временем, по мнению специалиста, Кравцова просто хочет расстроить отношения своего сына с девушкой, которая ей не нравится, вот поэтому и обвинила возлюбленную Романа в интимной близости с Павликом.