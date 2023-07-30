У невероятно красивой пары родилась малышка с улыбкой Джокера: многие пугаются при виде нее

Кристина Верчер стала мамой довольно рано — в 21 год. Красотка с модельной внешностью подарила мужу Блейзу дочь Айлу. Но счастье яркой пары, будто сошедшей с обложки журнала, было омрачено тем, что малышка родилась необычной.

Из-за редкого заболевания, двусторонней макростомии, уголки рта крохи не срослись должным образом, поэтому она со своей постоянной улыбкой похожа на Джокера. К тому же у девочки из-за огромной щели не получается сосать молоко. Очевидно, что без операции тут не обойтись.

При хирургическом вмешательстве врачи сшивают уголки рта. Тем не менее бесследно избавиться от улыбки Джокера не выйдет — на лице останутся рубцы. Но со временем их можно сгладить при помощи лазера.

Кристина и Блейз завели блог в соцсетях, где подробно делятся историей своей дочери. Многие пугаются при виде необычной крохи, но родителей это не смущает. Айла растет в заботе и любви и со стороны кажется вполне счастливым ребенком.