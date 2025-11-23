Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

23 ноября 2025 20:03
У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Только не ждите песчаных червей и эпичных боев. Пока что.

Обозреватели CBR всерьез уверены, что «Задача трех тел» (3 Body Problem) от Netflix вскоре займет место рядом с эпической «Дюной» Дени Вильнева. У проекта уже есть все ингредиенты для прорыва – осталось их правильно соединить.

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

В чем сходство с «Дюной»?

Как и адаптация романа Фрэнка Герберта, «Задача трех тел» опирается на масштабный литературный первоисточник – трилогию Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». Оба произведения:

  • выстраивают сложную научно‑фантастическую вселенную;
  • исследуют, как человечество реагирует на экзистенциальную угрозу;
  • сочетают философские размышления со зрелищными образами.

При этом сериал Netflix уже получил положительные отзывы за первый сезон: критики отмечают интеллектуальную глубину, теоретические эксперименты и продуманные персонажи.

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Как Netflix переосмыслил роман

Оригинальная трилогия глубоко укоренена в китайском контексте, и Netflix пошел на смелый шаг – глобализировал повествование: изменил состав персонажей, сделав его мультикультурным; расширил географию (действия разворачиваются в Китае, Великобритании, Панаме и др.); смягчил научную плотность текста, используя визуальные метафоры.

Такой подход позволил донести идеи Лю Цысиня до мировой аудитории, но вызвал споры среди фанатов книги. Сам автор отметил, что в сериале борьба с инопланетянами выглядит как «дело группы одноклассников», а не всеобщее усилие человечества.

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Сильные стороны проекта

  1. Эмоциональный фокус. Сериал умело противопоставляет бескрайность космоса и интимность человеческих отношений. Истории Огги Салазар, Джин Чэн и других героев делают эпический сюжет личностным.
  2. Визуальная эстетика. Несмотря на сложность материала, Netflix создал убедительные образы – от сцен в Китае 1960‑х до космических феноменов.
  3. Актуальность темы. В мире, стоящем на грани климатических и социальных кризисов, вопрос «Сможет ли человечество объединиться без внешней угрозы?» звучит особенно остро.
У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Риски и вызовы

Обозреватели CBR не исключают потерю глубины. Второй и третий сезоны должны охватить самые сложные части трилогии («Темный лес» и «Смерть навсегда»), где появляются межзвездные путешествия, альтернативные реальности и философские парадоксы.

Сможет ли сериал сохранить баланс между зрелищностью и смыслом и оправдать ожидания фанатов? Поклонники книги ждут верности первоисточнику, но Netflix уже показал, что готов на смелые интерпретации. Это может как усилить драму, так и разочаровать часть аудитории.

В отличие от «Дюны», которая поражает кинематографическим размахом, сериал ограничен форматом. Важно, чтобы визуальные решения и темп повествования не уступали масштабности оригинала.

У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня

Что дальше?

Netflix уже подтвердил выход второго и третьего сезонов, что говорит об уверенности в проекте, набравшем при премьере 11 млн просмотров за 4 дня.

Чтобы стать «новой Дюной», сериалу всего-то и нужно, что углубить проработку космических концепций Лю Цысиня сохранить эмоциональную связь с персонажами и избежать поверхностности в изображении глобальных конфликтов.

Итог: «Задача трех тел» обладает всеми шансами превратиться в научно‑фантастический феномен. Но его судьба зависит от того, насколько смело и вдумчиво создатели подойдут к адаптации самых сложных частей трилогии.

Если им удастся сохранить дух оригинала, сериал может не просто сравниться с «Дюной», но и открыть новую главу в истории жанра.

Ранее мы писали: За 20 лет до «Одиссеи» Нолан должен был снять самый кассовый эпик о Древней Греции: все планы испортил… Супермен

Фото: Кадр из фильма «Дюна» (2021)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы Читать дальше 9 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Читать дальше 7 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше