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«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым

25 июля 2022 11:30
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым

Исполнитель впервые прокомментировал ссору с композитором.

Еще несколько лет назад Эмин Агаларов и Игорь Крутой казались хорошими друзьями. Они вместе отдыхали в США, а в России развивали творчество. Но теперь отношения между ними стали натянутыми. По слухам, всему виной оказались два разных музыкальных фестиваля, представителями и продюсерами которых являлись Эмин и Крутой.

Композитор ежегодно проводил традиционную «Новую волну» для молодых певцов и признанных звезд эстрады. А Эмин активно поддерживал фестиваль «Жара» в Баку. Поэтому Агаларов не принимал предложения о выступлениях на «Новой волне». Более того, сообщалось, что артистам, которые были заявлены на «Жаре», ставился ультиматум об отказе от участия в фестивале Крутого. Как только эта информация дошла до композитора, он разорвал дружбу с певцом.

Теперь Эмин заявил, что отрытого конфликта с Крутым у него не было, однако они больше не общаются. Певец подчеркнул, что всегда относился к Игорю с огромным уважением и считает его примером для себя.

«У него свои обиды, у меня — свои», — отметил Агаларов в YouTube-шоу на канале Надежды Стрелец.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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