«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым

Еще несколько лет назад Эмин Агаларов и Игорь Крутой казались хорошими друзьями. Они вместе отдыхали в США, а в России развивали творчество. Но теперь отношения между ними стали натянутыми. По слухам, всему виной оказались два разных музыкальных фестиваля, представителями и продюсерами которых являлись Эмин и Крутой.

Композитор ежегодно проводил традиционную «Новую волну» для молодых певцов и признанных звезд эстрады. А Эмин активно поддерживал фестиваль «Жара» в Баку. Поэтому Агаларов не принимал предложения о выступлениях на «Новой волне». Более того, сообщалось, что артистам, которые были заявлены на «Жаре», ставился ультиматум об отказе от участия в фестивале Крутого. Как только эта информация дошла до композитора, он разорвал дружбу с певцом.

Теперь Эмин заявил, что отрытого конфликта с Крутым у него не было, однако они больше не общаются. Певец подчеркнул, что всегда относился к Игорю с огромным уважением и считает его примером для себя.