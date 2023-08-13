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У него есть жена и дети: Бабенко не скрыла чувств к молодому актеру

13 августа 2023 18:30
У него есть жена и дети: Бабенко не скрыла чувств к молодому актеру

Звезда поддалась соблазну.

Алена Бабенко не отказывается от участия в постельных сценах. Съемки одного из откровенных эпизодов обернулись для актрисы серьезными последствиями. Звезда экрана потеряла голову от коллеги, который гораздо моложе нее.

В проекте «Любовники» партнером 51-летней Бабенко стал 27-летний Арам Вардеванян. По сюжету звезды играют влюбленных, поэтому на съемочной площадке кипели нешуточные страсти.

Бабенко была удивлена профессионализмом артиста. Вдобавок она не смогла устоять перед чарами знойного брюнета. Красавчик-актер вскружил голову знаменитости.

Артистку не смутил тот факт, что у Вардеваняна есть жена и дети.

«Я чуть роман не завела», — поделилась пикантными подробностями Бабенко, извинившись за откровенность.

Как бы там ни было, черту дозволенного коллеги не перешли. Их отношения за рамки рабочих не вышли, поэтому супруга актера может спать спокойно.

У него есть жена и дети: Бабенко не скрыла чувств к молодому актеру
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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