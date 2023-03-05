У него еще и имя странное: вы ахнете, увидев, как выглядит первый муж Заворотнюк

Со своим первым мужем Анастасия Заворотнюк познакомилась в 22 года. Избранником артистки стал предприниматель Олаф Шварцкопф, который был на 12 лет старше. Но такая большая разница в возрасте не смутила будущую звезду сцены.

Стремительный роман практически сразу привел к свадьбе. Влюбленные расписались, а после переехали в Таллин, где жил Олаф. Но старинный город не стал для Заворотнюк домом, ведь она хотела строить карьеру, а местные театры и кинематографисты совсем не были в ней заинтересованы.

В итоге артистка возвращается в Москву, где сразу же попадает на сцену знаменитой «Табакерки». Олаф же остается в Эстонии и изо всех сил пытается сохранить их брак. Но в итоге их союз распался, а Заворотнюк, уже прославившаяся на театральной сцене, начала встречаться со столичным бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Сегодня Шварцкопф, как он признается сам, продолжает вспоминать о бывшей избраннице. Он регулярно оказывается в студиях российских ток-шоу, где признается в любви Заворотнюк. При этом, как отмечают фанаты, Олаф отличается от других супругов Заворотнюк. Он не может похвастаться эффектной внешностью, поэтому его сложно представить рядом с яркой артисткой, которая с первых дней карьеры блистала на сцене.