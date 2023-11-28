«У него бзик»: Пресняков не скрыл проблему с американским сыном Орбакайте

О таких, как Никита Пресняков, говорят «родился с золотой ложкой во рту». Внук Примадонны, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, он был обречен на успех: внимание к парню было приковано с пеленок. Однако оказалось, что самого исполнителя звездное семейство тяготит.

Отец певца посетил YouTube-канал FAMETIME TV. Артиста откровенно расспросили о личной жизни. Речь зашла и о сыне Владимира Преснякова — Никите. Наследник знаменитой фамилии перебрался в Соединенные Штаты, чтобы стать клипмейкером. Однако 32-летний певец все никак не может избавиться от комплексов.

Владимир Пресняков признается, что у его отпрыска «бзик». Молодой человек хочет избавиться от статуса «внук Пугачевой». Парень мечтает всего добиться самостоятельно и намерен стать успешным человеком без помощи известных родственников, однако пока он все еще заложник обидного клише.