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«У него бзик»: Никита Пресняков сменил имя и фамилию после переезда в США

29 ноября 2023 10:00
«У него бзик»: Никита Пресняков сменил имя и фамилию после переезда в США

На смелый шаг наследник знаменитой семьи решился не просто так.

Последние месяцы Никита Пресняков привлекает внимание не своими карьерными успехами, а резкими жизненными переменами. Сначала внук Аллы Пугачевой решил переехать в США, а теперь неожиданно для поклонников сменил имя.

Как отметил знаменитость в социальных сетях, теперь его зовут Ник Прес. И это сокращение далеко не дань моде или попытка понравиться новым коллегам, для которых фамилия может оказаться сложной для произношения. На самом деле, как уверен его отец Владимир Пресняков-младший, таким образом его сын показывает свою самостоятельность.

«Он всего добился сам. У него бзик, чтобы ему не давали денег. Он все сам делает», — рассказал супруг Натальи Подольской в шоу на YouTube-канале FAMETIME TV.

Пресняков-младший, как признался его отец, не хочет, чтобы его ассоциировали со знаменитой семьей. Он пытается всего добиваться сам, поэтому и старается избежать любых ассоциаций с родителями или Аллой Пугачевой.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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