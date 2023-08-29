«У нас в семье пополнение»: проблемная дочь Распутиной поделилась своим «горем»

Мария, дочь Маши Распутиной, уже давно известна стремлением вынести все скандалы на публику. Она рассказала на телешоу о связи со сводным братом, из-за чего даже угодила в больницу, ведь разъяренный мужчина набросился на сестрицу с кулаками. Также именно Захарова рассказала прессе, что ее родители много лет живут в гражданском браке.

Но и сама Мария ведет крайне неорганизованную и запутанную жизнь. Недавно она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях неожиданной проблемой.

«У нас в семье пополнение», — заявила девушка.

Увы, Маша Распутина не сможет похвалиться внуком. Внезапным прибавлением стал симпатичный щенок, которого Захаровой преподнес бывший кавалер.

Дочь певицы была в шоке от такого презента и понятия не имеет, что он должен означать. Да и собака на фотографии в микроблоге Марии выглядела растерянной. Остается надеяться, что скандалистка сможет правильно позаботиться о питомце.