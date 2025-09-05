«У нас уродов делать разучились»: критик Шпагин назвал одну категорию фильмов, которой вредят спецэффекты — догадаетесь, какую?

Меню
5 сентября 2025 08:56
По мнению эксперта, доступность технологий пошла на руку не всем жанрам.

Раньше создание спецэффектов было настоящим ручным трудом. Чтобы изобразить в кадре космические взрывы, туманности или магию, операторам приходилось идти на хитрость.

Один из самых удивительных в этом смысле приемов — это фокаж. Это когда под объективом камеры смешивали масла, жидкости и красители, которые, растекаясь, образовывали узоры, напоминающие космос, небо и так далее.

Теперь же любую, даже самую грандиозную картину, можно создать на компьютере. Цифровые технологии подарили режиссёрам безграничную свободу и возможности, о которых раньше нельзя было и мечтать.

Но у этой свободы есть и обратная сторона. Всё чаще зрители и критики задаются вопросом: а не потеряло ли кино вместе с ручной работой часть своей «души» и магии? Не стали ли современные эффекты просто бездушной цифрой?

Свою точку зрения на этот счет высказал кинокритик Александр Шпагин.

Новая реальность: безграничные возможности и главная проблема

Не поспоришь — компьютерная графика изменила всё. Она позволила снимать что угодно: любые миры, любые фантазии. Но в этой силе кроется и слабость — она стала слишком доступной.

Раньше крутой эффект был искусством, над которым корпела команда энтузиастов. Сейчас всё упирается лишь в деньги и время на просчёт.

Как говорит кинокритик Шпагин:

«Это наша реальность, от неё никуда не деться. Если раньше графика выглядела смешно, то сейчас она стала нормой.

Мы можем позволить себе всё — но только если хватит бюджета. В дешёвых фильмах эффекты часто просто ужасные».

И он прав. Суть не в том, что технологии делают кино фальшивым. Они — просто инструмент, как камера или свет.

Проблема не в компьютерной графике, а в том, кто и как её применяет. Бездарный режиссёр испортит даже самый дорогой эффект, а талантливый — сможет заставить самые обычные пиксели дышать, чувствовать и поражать зрителя.

Кто действительно пострадал от спецэффектов

Но есть один жанр, который, по мнению критика, от тотального перехода на компьютерную графику всё же пострадал — это хоррор. Искусство создания по-настоящему пугающих образов, кажется, утрачено.

«По-моему, у нас уродов делать вообще разучились. Так, чтобы они были реально страшные. Они совершенно беззубые во всех смыслах — очень простенькие стали и лишены фантазии.

Сейчас создатели сошлись примерно на одинаковом стандарте, так, чтобы уродов просто обозначить, но не напугать ими аудиторию. А это неправильно», — считает Шпагин.

Итог

Таким образом, современные спецэффекты в целом — это не приговор кинематографу, а мощный, но двойственный инструмент. Они дарят невиданную свободу, но вместе с ней и большую ответственность.

Главная задача современных режиссеров — не увлечься мощью технологий и не забыть, что любое, даже самое зрелищное кино, держится на истории, эмоциях и той самой «душе», которую уже не заменишь ни одним, даже самым совершенным рендером.

Фото: Кадры из фильмов «Дюна: Часть вторая» (2024), «28 лет спустя» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
