У нас так не принято: неожиданная причина, по которой у американцев нет чайников

Быт американцев заметно отличается от того, к чему привыкли в России. При переезде в США многие сталкиваются с неожиданной проблемой. В этой стране никто не знает, что такое электрический чайник.

В Штатах хозяйки не используют этот полезный и незаменимый для русских людей прибор. Если им необходимо вскипятить воду, то в ход идут плита или микроволновая печь. Причина этого оказалась неожиданной.

Дело в том, что в Америке напряжение в домах — 100–127 вольт, когда в большинстве других стран этот показатель достигает 230 вольт. Из-за низкого напряжения электрические чайники будут работать слишком медленно, а значит, их главное достоинство сходит на нет.

К тому же важно понимать, что у американцев не принято пить чай дома. Вот почему они вряд ли расстраиваются из-за того, что в местных магазинах не продают электрические чайники.