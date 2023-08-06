«У нас пополнение»: в семье Малинина случилась большая радость

Много лет подряд Александр Малинин в компании близких проводит летний отпуск в Италии. Музыкант уверен: эти встречи подарят его наследникам теплые воспоминания и будут согревать холодными зимними вечерами. И состав участников каникул никогда не менялся, но в этом году Малинины решились на перемены.

Так, на отдых они пригласили Зака, жениха их дочери Устиньи. Молодые люди активно готовятся к свадьбе, и Зак уже давно считается полноправным членом семьи. А спустя некоторое время на отдых прилетели и его родители.

«В этом году у нас пополнение — Устинья приехала со своим женихом», — рассказала супруга Малинина Эмма.

При этом знаменитости не стали раскрывать подробности предстоящей церемонии. Малинины стараются не пускать поклонников в свою личную жизнь, поэтому проигнорировали многочисленные вопросы о свадьбе, даже не раскрыв, когда именно она состоится.