У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды

Иногда это даже обыгрывают в шутку в сериалах.

Говорят, что у каждого человека на Земле есть двойник. В эпоху социальных сетей этому нашлось много подвтерждений. Больше всего забавляет, когда «копии» встречаются в мире кино — и оказывается, что российские актеры ничем не уступают своим коллегам из Голливуда не только талантом, но и внешностью.

Мы собрали несколько примеров звезд, которые выглядят так, будто их разделили при рождении.

Риз Уизерспун и Марина Доможирова

Легендарная звезда Голливуда Риз Уизерспун, знакомая зрителям по фильмам «Блондинка в законе» и «Переступить черту», имеет свою «сестру-близнеца» в России. Ею оказалась актриса театра и кино Марина Доможирова. Та же открытая улыбка, светлые волосы и узнаваемые черты лица — сходство поразительное.

Орландо Блум и Артур Гальченко

Исполнитель роли Леголаса во «Властелине колец» и Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря» Орландо Блум тоже имеет «копию». Рады представить: актер Артур Гальченко, хорошо известный зрителям по сериалу «ЧОП». Причем создатели шоу в одной из серий даже специально обыграли сходство актера с Блумом, чтобы повеселить зрителей.

Колин Фаррелл и Петр Федоров

Ирландский красавец Колин Фаррелл, звезда фильмов «Джентельмены» и «Телохранитель», нашел своего двойника в лице российского актера Петра Федорова из сериала «А зори здесь тихие...». Обоих объединяет не только внешность, но и яркий драматический талант. На экране он смотрится не менее харизматично, чем его голливудский «брат».

Квентин Тарантино и Егор Баринов

Великого режиссера Квентина Тарантино можно спутать с актером Егором Бариновым. Тот же взгляд, схожая линия лица и даже похожие манеры — трудно поверить, что это не один и тот же человек. Баринов снимался в сериалах «Черные кошки», «Застава» и «Близнецы». Его внешнее сходство с Тарантино уже не раз становилось предметом обсуждений.

Райан Гослинг и Данила Якушев

Звезда «Ла-Ла Ленда» и «Драйва» Райан Гослинг есть у нас дома, как говорится. Это актер Данила Якушев, известный по сериалам «Таганрог» и «Филин». Улыбка, взгляд — Гослинг вполне может устроить мировой тур, но вместо себя отправить двойника. Никто и не заметит разницы (ну, почти).

