У нас есть ещё один «Невский» дома: не мрачный детектив, а младший брат «Киберслава» — зрители зовут «российским аниме»

Многие наверняка наслышаны о «Невском» — известном детективе от НТВ. Но у нас есть ещё один проект с таким же названием, и он совсем другой. Это анимационный сериал, который не имеет ничего общего с миром преступлений.

В основе мульта лежит отечественный комикс о супергерое, защищающем Санкт-Петербург. Подойдёт тем, кому уже поздновато смотреть «Приключения Пети и Волка», но ещё рановато «Киберслав».

По сюжету с незапамятных времён тёмные силы мечтают покорить нашу планету, но им противостоят герои. В Санкт-Петербурге живёт самый могучий из них.

Он так стар, что забыл своё имя, поэтому все зовут его просто Невский. Когда-то давно он вместе с другими богатырями остановил несчётные армии Мора, покорителя миров.

Зло, однако, не исчезло, а затаилось, чтобы накопить силы для нового вторжения.

Сериал вышел в 2024 году и пока имеет один сезон. Вскоре планируется второй, но дата его выхода пока неизвестна.

На Кинопоиске у проекта не самая высокая оценка — 6.5, но есть немало положительных отзывов:

«В первую очередь "Невский" рассчитан на детскую аудиторию. Но даже я нашёл для себя несколько шуток, которые заставили посмеяться. В мультфильме неплохая анимация, меня порадовал хороший каст актёров»,

«Выглядит заметно выгоднее на фоне остальных своих коллег. Стильный дизайн и креативный подход к созданию истории может благоприятно повлиять на будущее отечественной анимации»,

«Это, наверное, единственный мультфильм, который удачно получился по подобию американской модели. С удовольствием бы посмотрел продолжение, уверен, что главным героям ещё есть что показать и где проявить себя».

Но почему рейтинг не выше? Вот некоторые минусы, выявленные зрителями:

«Большим упущением считаю малый хронометраж серий — каждая длится около пятнадцати минут. Чувствуется, как это подгоняет сюжетные события и не даёт персонажам до конца раскрыться»,

«Мультсериал "Невский", российское аниме, представляет из себя сочетание крайне грубой анимации и очень слабого сюжета»,

«Диалоги невероятно слабые. С юмором примерно так же. Куча проблем с логикой и вообще порой полная абсурдность происходящего. Поэтому совершенно не получается воспринимать этот мультфильм серьёзно».

Вывод: взрослым, конечно, «Невский» вряд ли заменит любимый сёнэн с драмой и эпичными боями. Но и сам мультфильм расситан на аудиторию 6+, так что дошколятам или первоклашкам подойдет идеально.

Если у вас есть дети — смело давайте шанс проекту. Тем более, что с выходом второго сезона сериал может раскрыться по-новому и удивить даже тех, кто смотрел первый.

