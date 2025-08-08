Меню
У нас есть «Дети шпионов» дома: вместо Бандероса в роли папы-агента — Нагиев (это уже повод сходить в кино)

8 августа 2025 07:00
Еще одна российская комедия на подходе.

Забыли про голливудскую франшизу «Дети шпионов»? А вот и зря. Потому что у нас теперь тоже есть свои юные разведчики — с кодовыми именами, суперспособностями и агентским прикрытием. Правда, отечественная версия называется куда лаконичнее: «Дети-шпионы». И в главной роли — сам Дмитрий Нагиев. Начало многообещающее.

Новый семейный фильм снял Иван Архипов — он же выступил и сценаристом. Режиссер уже отметился комедиями «Папу маме заверните» и «Битва пап», а теперь решил попробовать себя в жанре подросткового приключения. Премьера намечена на 21 августа, и кино заявлено как комедия с элементами шпионского боевика.

Без пошлостей и взрослых интриг

Сюжет крутится вокруг семьи спецагентов, которые растят троих детей: сына и двух дочерей. Каждый из них обладает уникальными навыками. Михаил — компьютерный гений, Вита умеет гипнотизировать, а Дана — чемпионка по единоборствам.

Вместе они собирают собственное агентство под кодовым названием «ДаМиНик» и отправляются на свою первую и главную миссию — разыскать маму, которую не смог спасти их отец, легендарный шпион с позывным «Голос».

Главную роль сыграл Дмитрий Нагиев, а компанию ему составили Людмила Артемьева, София Каштанова, Игорь Жижикин и Кирилл Нагиев. По словам самого актера, кино должно понравиться детям. Съемочная группа правда старалась.

У картины возрастной рейтинг 12+, поэтому для совсем юной аудитории, возможно, будет многовато боевки и диалогов. А вот подросткам — особенно тем, кто любит приключения, тайны, гаджеты и немного драйва — должно понравиться.

Словом, редкий случай, когда в кино можно выбраться всей семьей, чтобы каждому было интересно наблюдать за происходящим на экране.

Ранее мы писали: ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Дети-шпионы» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
