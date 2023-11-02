«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала

Семья Агаты Муцениеце стала еще больше. Актриса поделилась с поклонниками радостными событием и обратилась к ним с деликатной просьбой.

«У нас девочка», — заявила артистка, показав интернет-пользователям нового члена своего семейства.

Им оказался милый щенок популярной среди звезд российского шоу-бизнеса породы мальтипу. Знаменитость попросила фанатов срочно помочь ей с именем для очаровательной малышки.

Дети Муцениеце оказались в полном восторге от четвероногого друга. Мия и Тимофей нежно держали питомца на руках. Звездный наследник пообещал матери, что «будет беречь» пушистую кроху.

Интересно, что по количеству домашних животных актриса догнала своего бывшего мужа. У Павла Прилучного и его новой жены Зепюр Брутян есть две собаки бойцовской породы и карликовый пинчер. У Агаты же живут шпиц и шотландский вислоухий кот.