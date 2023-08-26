Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У народа волосы дыбом: что натворила проблемная дочь Кафельникова со своей малышкой

У народа волосы дыбом: что натворила проблемная дочь Кафельникова со своей малышкой

26 августа 2023 14:15
У народа волосы дыбом: что натворила проблемная дочь Кафельникова со своей малышкой

Модель слишком торопит события.

Будучи замужней дамой, Алеся Кафельникова продолжает шокировать публику. После того как модель вышла замуж за Георгия Петришина и стала матерью, она не обзавелась мудростью и степенностью.

Проблемная наследница теннисиста Евгения Кафельникова оставила в прошлом пагубные привычки. Красавица успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием двухлетней малышки Кияры. Именно с ней и связан инцидент, который теперь широко обсуждается.

В социальных сетях появился ролик, в кадрах которого жена бывшего жениха Светланы Ходченковой красит ногти своей дочери. У народа от увиденного волосы встали дыбом. Многие посчитали, что мода на маникюр среди детей селебрити ужасна. И к тому же вспомнили наследницу поп-короля отечественной эстрады, которая не так давно шокировала поклонников отца видом своих рук.

У народа волосы дыбом: что натворила проблемная дочь Кафельникова со своей малышкой

«Сначала дочь Киркорова, теперь это», «Скоро будут младенцев в салон водить», «Не рановато ли?» — возмущаются россияне.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше