У народа волосы дыбом: что натворила проблемная дочь Кафельникова со своей малышкой

Будучи замужней дамой, Алеся Кафельникова продолжает шокировать публику. После того как модель вышла замуж за Георгия Петришина и стала матерью, она не обзавелась мудростью и степенностью.

Проблемная наследница теннисиста Евгения Кафельникова оставила в прошлом пагубные привычки. Красавица успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием двухлетней малышки Кияры. Именно с ней и связан инцидент, который теперь широко обсуждается.

В социальных сетях появился ролик, в кадрах которого жена бывшего жениха Светланы Ходченковой красит ногти своей дочери. У народа от увиденного волосы встали дыбом. Многие посчитали, что мода на маникюр среди детей селебрити ужасна. И к тому же вспомнили наследницу поп-короля отечественной эстрады, которая не так давно шокировала поклонников отца видом своих рук.