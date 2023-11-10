У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии

Владислав Кудря был последним возлюбленным Юлии Началовой и после ее смерти так и не обзавелся спутницей жизни. Но оказалось, что у судьи есть сын. Причем малыш родился довольно давно. О счастливом событии в прессе узнали на дне рождения дочери Началовой — Веры Алдониной.

Туда Кудря тоже был приглашен и пришел в компании малыша, которого девочка все время обнимала. Тогда репортеры решили, что малыш — это брат Веры. Ходили даже слухи, что Началова при жизни заморозила яйцеклетки, а теперь возлюбленный ими воспользовался. Но прямо эту версию сам Кудря ни разу не подтверждал. Ограничился лишь туманными намеками.