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У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии

10 ноября 2023 18:00
У Началовой есть не только дочь, но и сын: малыш от сурмамы родился после трагедии

История таинственная.

Владислав Кудря был последним возлюбленным Юлии Началовой и после ее смерти так и не обзавелся спутницей жизни. Но оказалось, что у судьи есть сын. Причем малыш родился довольно давно. О счастливом событии в прессе узнали на дне рождения дочери Началовой — Веры Алдониной.

Туда Кудря тоже был приглашен и пришел в компании малыша, которого девочка все время обнимала. Тогда репортеры решили, что малыш — это брат Веры. Ходили даже слухи, что Началова при жизни заморозила яйцеклетки, а теперь возлюбленный ими воспользовался. Но прямо эту версию сам Кудря ни разу не подтверждал. Ограничился лишь туманными намеками.

«Юли уже больше нет. У меня очень много работы. Как зовут сына, сказать не могу», — прозвучало в одном из телешоу на известном канале.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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