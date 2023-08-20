У Мягкова был больше, чем у Яковлева: Брыльска раскрыла правду о гонорарах в «Иронии судьбы»

Картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» сделала исполнителей главных ролей абсолютными звездами в СССР. А ведь актеры попали на площадку случайно. На роль Лукашина претендовал Андрей Миронов, Ипполита должен был сыграть Олег Басилашвили. Но в итоге мужских персонажей исполнили Андрей Мягков и Юрий Яковлев.

Вместе с ними в непростом экранном «любовном треугольнике» поучаствовала Барбара Брыльска. В польской актрисе Рязанов нашел ту женственность, хрупкость и даже соблазнительность, которой не могли похвастаться ее советские коллеги.

Но другие артистки откровенно недолюбливали иностранку. Например, Валентина Талызина презрительно отзывалась о Брыльской, вспоминая, как полька старалась всеми силами подзаработать в СССР и даже продавала вещи из-за рубежа.

Такой информацией оказался очень удивлен Станислав Садальский. В своих соцсетях актер припомнил откровения польской актрисы о полученном гонораре. За роль Нади Брыльска получила 2 тысячи рублей, что было очень неплохой ставкой в те времена. Такую же сумму заработал и ее экранный жених. А вот гонорар у Мягкова был больше, чем у Яковлева и Брыльской — 3 тысячи.