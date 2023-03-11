У мужчин волосы встали дыбом: какой хочет быть каждая вторая американка (фото)

Почти каждая девушка и женщина хочет походить на ту или иную киногероиню. Недавно американки поведали, какой образ для них является эталонным. Ответ может немало удивить.

Лидером стала не суровая Сара Коннор из «Терминатора» и не рассудительная Скалли из «Секретных материалов», а Эль Вудс из «Блондинки в законе». Девушки объяснили, почему героиня Риз Уизерспун стала для них объектом для подражания. Одни подчеркнули, что Эль никогда не ставила отношения с мужчинами на первое место. Для Вудс превыше всего ее благополучие, и это подкупает. Другие отметили, что Эль своим примером доказала, как быть одновременно и женственной, и стильной.

Многим американкам не нравится, что к героине почему-то относятся свысока из-за ее «кукольного» имиджа и любви к розовому. По их словам, это отношение несправедливо, ведь Эль — сильная, умная и сострадательная девушка.

Любимица американок повергла в шок все мужское сообщество. Ведь жительницы США у многих ассоциируются с суровыми дамами, которым чужды всякие рюшечки и цветочки. А персонаж Уизерспун — воплощение утрированной женственности. О своих любимых героинях пользователи Сети рассказали на площадке Reddit.