У мужчин участилось сердцебиение при виде Леры из «Реальных пацанов» в душе (фото)

Зоя Бербер наиболее известна благодаря роли Леры в ситкоме «Реальные пацаны». В течение многих лет она воплощает на экране возлюбленную главного героя Коляна, а тысячи фанатов осыпают ее комплиментами и признаниями в любви.

Так, недавно звезда экрана вновь дала повод для десятков восторженных комментариев. В своем блоге она поделилась серией откровенных снимков, сделанных в душе. В кадре Бербер позирует в одном лишь белом белье и красуется своими формами.

Подписчики артистки остались в восторге от смелых снимков. В комментариях они не поскупились на комплименты в адрес 35-летней знаменитости. По их мнению, Бербер можно смело назвать самой красивой актрисой своего поколения, а ее фигуре могут позавидовать даже профессиональные модели.