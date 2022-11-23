У мужчин с этими именами всегда водятся деньги: присмотритесь к троим

С незапамятных времен считается, что имя способно определить судьбу человека, наделить его теми или иными качествами и поспособствовать везению в разных жизненных сферах. Поскольку материальный достаток является одной из главных составляющих успешной жизни, неудивительно, что в некоторые имена была заложена особая энергетика, притягивающая финансы. Особенно актуально это было для мужских имен, ведь в старину добытчиками были в основном представители сильного пола. Несмотря на то, что в наше время дамы зарабатывают наравне с мужчинами, многим из них важно видеть рядом с собой надежного партнера, способного обеспечить свою семью. Эксперты назвали три мужских имени, которые носят настоящие богачи.

Александр

Имя Александр - греческого происхождения. Оно состоит из двух корней: первый, “алекс”, переводится как “защитник”, второй “андрос” - “сильный”. Неудивительно, что обладатели этого имени наделены мощной энергетикой, которая дает им власть и деньги. Кроме того, считается, что покровительницей Александра является планета Венера. Она дарит своим подопечным не только любовь, но и материальные блага - комфортное жилье, дорогие вещи, статусные гаджеты.

Одним словом, Саши - настоящие везунчики и любимцы фортуны.

Артем

Обладатели имени Артем тоже на особом счету у мироздания. В переводе с греческого это имя означает “здоровый, невредимый”, а также восходит своими корнями к имени богини Артемиды. Как известно, она покровительствовала Луне и охоте, а что приносит охота? Правильно, трофеи и достаток. Поэтому у мужчин, которых мама и папа когда-то нарекли этим именем, не возникает никаких проблем с прибылью - она сама идет к ним в руки.

Артем с радостью обеспечивает свою семью и постоянно балует любимых домочадцев щедрыми подарками.

Виктор

Тут даже пояснять ничего не нужно - имя “Виктор” переводится как “победитель”, и, надо сказать, его обладатели действительно достигают в карьере невероятных высот. Ему покровительствуют такие планеты, как Марс и Юпитер, которые дарят обладателю имени способности к предпринимательству. Виктор настолько удачлив в финансовых вопросах, что, кажется, способен даже снег зимой кому-нибудь продать.