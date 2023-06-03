У Моргунова есть дочь от женщины, которая его ненавидела: увидите и обомлеете

Евгений Моргунов официально был женат один раз и вместе с супругой Натальей вырастил двоих сыновей. Но артист мечтал создать семью с совсем другой женщиной. Долгое время ему удавалось скрывать от публики шокирующие подробности личной жизни.

Еще до брака с Натальей актер влюбился в монтажера Свердловской киностудии Татьяну Бурмистрову. Не один год звезда экрана добивался взаимности. Вот только он нисколько не интересовал своенравную красавицу. Свое отношение к Моргунову она изменила лишь после того, как тот решил стать режиссером.

Свою короткометражку, основанную на одном из «Донских рассказов» Михаила Шолохова, актер снимал вместе с Бурмистровой. Постепенно рабочие отношения переросли в любовные. Вскоре Татьяна узнала, что ждет ребенка. Она хотела сделать аборт, но вняла доводам матери и оставила ребенка.

Так на свет появилась внебрачная дочь Моргунова — Арина. Актер был только рад рождению наследницы и не раз предлагал Бурмистровой выйти за него замуж. Но избранница артиста по неведомой причине его возненавидела и наотрез отказывалась идти с ним под венец.

Моргунов и Арина поддерживали отношения тайно, поскольку Татьяна противилась этому. Звездная наследница училась на эстрадно-джазовом отделении Гнесинки, а после вышла замуж и уехала в США. За границей дочь актера взяла себе псевдоним Арина Джейн Морган, под которым выступала в клубах и выпускала музыкальные альбомы.