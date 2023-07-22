У Мордюковой была дурная привычка, из-за которой ее многие ненавидели: кто угодно бы не выдержал

Нонна Мордюкова была человеком с железным характером. Актриса говорила то, что думала, и легко вступала в конфликт даже с режиссерами. Казалось, что авторитетов для нее не существовало.

Когда речь шла о роли, то артистка была готова на все, лишь бы воплотить свою героиню именно так, как хотелось ей. Из-за этой дурной привычки многие киношники ненавидели звезду советского кинематографа.

Например, во время съемок фильма «Родня» у актрисы возникли серьезные разногласия с Никитой Михалковым. Кинодел видел героиню Мордюковой обычной «деревенщиной», но у Нонны Викторовны было иное мнение. Актриса хотела играть ухоженную женщину, знающую себе цену. Однако постановщик не соглашался, и тогда знаменитость пригрозила тем, что оставит работу над проектом.

Двум лидерам все же удалось прийти к компромиссу, но крови друг у друга они выпили немало. «Пострадал» из-за скверного нрава актрисы и Леонид Гайдай. На съемках «Бриллиантовой руки» кипели нешуточные страсти, и режиссер с огромным трудом терпел выходки артистки.